El PP pide a Sánchez que estudie querellarse contra Torra por apología del delito

El líder del Partido Popular de Cataluña (PPC), Xavier García Albiol, instó este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "explorar la vía jurídica" contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, dado que llamar a "atacar al Estado" podría traducirse en una "apología" al delito.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, el dirigente del PP instó al Gobierno socialista a actuar después de que Torra aprovechase la visita del viernes pasado a la prisión de Lledoners (Barcelona) para emplazar a los independentistas a "atacar el Estado", manifestación por la que Albiol tuvo un encontronazo con el presidente catalán el sábado en Cambrils (Tarragona).

Albiol lamentó que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quitase hierro a las declaraciones del máximo representante de la Generalitat, al valorar que "con la frase inaceptable de Torra no se ataca al Estado". Según el líder del PPC, esta interpretación supone "esconder la cabeza debajo del ala".

Tildó de "error" que el Gobierno de Sánchez no quiera dar importancia a estas aseveraciones de Torra, teniendo en cuenta que "si algo ha demostrado el independentismo en los últimos años es que no tiene ningún problema de pasar de las palabras a los hechos". "Que se escuden en que son palabras es preocupante, es dar gasolina y munición al independentismo", alertó.

En consecuencia, llamó al Gobierno a explicar "por qué no está dispuesto a intentar explorar una vía jurídica en base a estas declaraciones, que estaría bien argumentada a que es apología". "Estas declaraciones van en contra de la legalidad vigente y permiten al Estado de derecho poder actuar", consideró Albiol.

Pidió al Gobierno que "no mire hacia otro lado" ante unas declaraciones que "verdaderamente son muy graves". En este punto, admitió que el Gobierno de Mariano Rajoy pudo cometer "errores" en su gestión con respecto a Cataluña, pero se congratuló de que "nunca cedió un solo centímetro" ante el independentismo.

Además, catalogó de "auténtico disparate" que se pueda identificar y sancionar a personas por retirar lazos amarillos -símbolo del 'procés' para defender su causa y a los líderes secesionistas encarcelados- cuando existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "que obliga a las administraciones a mantener la neutralidad de los espacios públicos".

Por ello, el presidente de los populares en Cataluña preguntó al Gobierno, y en concreto al ministro del Interior, "qué piensa hacer para que las 14 personas que la Generalitat de Cataluña quiere sancionar se vean protegidas y amparadas".

Por último, reconoció no tener información sobre el hombre armado que esta madrugada entró en la Comisaría de Connellá con un arma blanca "con el objetivo de atacar a los agentes", y que finalmente ha sido abatido. En todo caso, opinó que "no parece" que sea un suceso "muy trabajado desde la estrategia terrorista". "Me inclino por que se trata de alguien desequilibrado", afirmó.