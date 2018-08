El Rey y Torra coinciden en Barcelona en el homenaje a las víctimas de los atentados de Cataluña

Los Reyes mostraron este viernes en Barcelona su apoyo a las víctimas del 17-A en el homenaje que organizó el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y en el que no se produjeron incidentes, a excepción de una pancarta contra Felipe VI que varios independentistas colocaron en un edificio de la Plaza de Cataluña, donde se celebró el acto.

El homenaje, que se inició pasadas las 10.30 y duró unos cuarenta minutos, tuvo por lema 'Barcelona, ciudad de paz' y estuvo conducido por la periodista Gemma Nierga. Se leyeron unos versos y se interpretaron distintas canciones en recuerdo de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no acudió a recibir a don Felipe y doña Letizia, como se hace habitualmente por cuestión de protocolo, ni le acompañó a saludar a las víctimas al término de la ceremonia. El jefe del Estado fue recibido por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y por un mando de los Mossos d'Esquadra.

Momentos después se unieron a la comitiva real el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; y el del Senado, Pío García-Escudero, todos los cuales se dirigieron a la zona de autoridades, donde saludaron a Torra; al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent; y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El acto estuvo centrado en el recuerdo a los asesinados y heridos el 17-A. De hecho, los Reyes de España dedicaron cerca de diez minutos al terminar el evento a saludar y reconfortar personalmente a familiares y víctimas de los atentados, momento en el que se escucharon algunos gritos de "¡Viva el Rey!".

AUTORIDADES DEL ESTADO

En este saludo a las víctimas, los Reyes no estuvieron acompañados por Torra ni por Colau, aunque sí por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; el del Senado; Pío García-Escudero; y el del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Esta muestra de apoyo a las víctimas se produjo después de un acto que arrancó con el 'Cant dels Ocells', interpretado por cinco alumnos de las escuelas municipales de música. Además, se leyó un fragmento del poema 'Devociones sobre situaciones inesperadas', del poeta inglés John Donne, que fue declamado en ocho lenguas, correspondientes a las nacionalidades de las víctimas del 17-A.

En el homenaje también se escucharon las canciones 'Hallelujah' de Leonard Cohen, 'Imagine' de John Lennon y 'Somewhere over the raimbow' de la película 'Mago de Oz' en recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas de hace un año.

El acto no contó con discursos oficiales, aunque la periodista Gemma Nierga mostró su solidaridad con las familias de los asesinados y los heridos el 17-A, "que han sufrido tanto". "No dejaremos de recordaros", añadió la informadora, quien sostuvo que "queremos la paz, pero no queremos la indiferencia" y expresó su deseo de que con el recordatorio de este viernes "aprendamos a querernos más y mejor".

Las canciones 'Hallelujah' de Leonard Cohen, 'Imagine' de John Lennon y 'Somewhere over the raimbow' de la película 'Mago de Oz' llenaron este viernes de emoción la Plaza de Cataluña de Barcelona en el homenaje de recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas de hace un año.

Estas canciones fueron interpretadas por alumnos del Conservatorio de Barcelona en la Plaza de Cataluña, dentro del homenaje preparado por el Ayuntamiento que dirige Ada Colau para honrar a las 16 personas que perdieron en los atentados del pasado año en Barcelona y Cambrils.

En presencia de los Reyes y otras autoridades, el acto arrancó con el 'Cant dels Ocells', interpretado por cinco alumnos de las escuelas municipales de música. Además, se leyó un fragmento del poema 'Devociones sobre situaciones inesperadas', del poeta inglés John Donne, que fue declamado en ocho lenguas, correspondientes a las nacionalidades de las víctimas del 17-A.

Don Felipe y Doña Sofía llegaron pasadas las 10.30 de la mañana a la Plaza de Cataluña. Junto a los Reyes se situaron la presidente del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; el del Senado Pio García Escudero; el de la Generalitat, Quim Torra; y el de Aragón, Javier Lambán.

También estaban los ministros de Justicia, Dolores Delgado y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como el líder del PP, Pablo Casado; el de Ciudadanos, Albert Rivera; y la diputada de Podemos en el Congreso Ione Belarra.

Al acto asistieron cerca de 40 familiares de los fallecidos, seis de ellos españoles y el resto de otras nacionalidades, entre ellos, los del niño de siete años australiano Julian Cadman y también del ciudadano canadiense de 80 años Ian Moore. Asimismo, también había allegados de las personas que resultaron heridas el 17-A.