Torra enmarca "en la libertad de expresión" la pancarta contra el Rey del lugar del homenaje

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, sostuvo este viernes que se "enmarca en la libertad de expresión" que activistas independentistas hayan colocado esta mañana una pancarta contra el Rey en la Plaza de Cataluña de Barcelona, donde a las 10.30 se celebrará el homenaje oficial en recuerdo de las víctimas de los atentados del 17-A.

Torra hizo esta consideración en una entrevista en Catalunya Radio, que concedió antes de que leyese un mensaje institucional sobre el 17-A en el Palacio de la Generalitat.

En su entrevista en la emisora autonómica, el presidente catalán dijo que saludará al Monarca cuando le vea en este homenaje, porque actuará de la misma forma con todas las personalidades con las que coincida en el acto oficial.

Asimismo, Torra se refirió al hecho de que independentistas hayan colocado esta mañana una pancarta contra don Felipe en uno de los edificios de la Plaza de Cataluña, donde a las 10.30 tendrá lugar el acto institucional en recuerdo de las víctimas de los atentados del pasado año en Barcelona y Cambrils.

"LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

Esta pancarta incluye una foto boca abajo del jefe del Estado acompañada de un mensaje en inglés con el siguiente texto: "The spanish king is not welcome in the catalan countries" ("El rey español no es bienvenido en los países catalanes").

A este respecto, Torra afirmó que esta acción se "enmarca en la libertad de expresión", al tiempo que añadió que "la libertad de expresión en este país es un principio constituyente".



El presidente catalán también se refirió al hecho de que víctimas de los atentados del 17-A se quejaran este jueves de que los políticos y las instituciones les hayan abandonado durante los meses que han transcurrido desde la masacre. A este respecto, Torra afirmó que "si es así, si las víctimas no se han sentido del todo acompañadas yo me disculpo y tendremos que ver en qué hemos fallado".

"Lo hemos intentado todo", añadió, "para estar allí cuando era necesario y si a pesar de todo creen que la Generalitat ha fallado m ' gustará escucharlos. Lo más importante que podemos hacer es estar en este proceso de duelo".

FORN Y TRAPERO

Al mismo tiempo, en su declaración institucional, Torra reivindicó al exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn y al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y aludió al hecho de que estén procesados por causas judiciales relacionadas con el proceso independentista.

Torra criticó que Forn y Trapero estén "injustamente encarcelados", en referencia al hecho de que el primero esté en prisión provisional y el segundo en libertad condicional en relación con decisiones que tomaron vinculadas al desafío separatista del pasado otoño, incluido el referéndum ilegal del 1 de octubre.

En su intervención, el presidente catalán también recordó a las víctimas de los atentados del pasado año y a los servicios de emergencia y seguridad que intervinieron entonces.

El mandatario autonómico añadió que los catalanes están "más unidos" tras lo ocurrido hace un año y que seguirá siendo "tierra de acogida", ya que se trata de una "sociedad pacífica, plural y tolerante".