El banco holandés ING ha sufrido un fallo que ha provocado cargos duplicados en las tarjetas. A través de su Twitter, el banco ha informado de que están "trabajando para solucionarlo cuanto antes".

Hola, si has visto cargos duplicados en tu tarjeta no te preocupes, se trata de una incidencia y ya estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes. No necesitas realizar ninguna gestión adicional, te mantendremos informado. Muchas gracias por tu comprensión!