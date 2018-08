La policía investiga como un incidente terrorista el ataque al Parlamento británico

Este martes se ha estrellado un coche contra las barreras que delimitan el Parlamento británico en Londres. El incidente ha dejado varios heridos y las fuerzas de seguridad han tenido que acordonar la zona y cortar el tráfico. La estación de Westminster también se encuentra cerrada.

El ataque ha tenido lugar a las 7.37 hora local y ha sido detenido el conductor del vehículo, un varón de unos 20 años. "Fue arrestado bajo sospecha" dijo la Policía Metropolitana en un comunicado. "No había nadie más en el vehículo y no se ha recuperado ningún arma".

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it. Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 de agosto de 2018

La policía aún no ha confirmado que se trate de un ataque terrorista, pero están tratando este hecho como si lo fuera. La Unidad Antiterrorista de la Policía Metropolitana es la encargada de realizar la investigación. Uno de los portavoces en una rueda de prensa ha afirmado que "se está tratando como un atentado terrorista por las características del ataque y porque el objetivo ha sido un lugar emblemático".

The Metropolitan Police's Counter Terrorism Command is investigating an incident in #Westminster this morning during which a number of people were injured. Keep following @metpoliceuk for updates. https://t.co/mcyVXyiOPi Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 de agosto de 2018

La primera ministra británica, Theresa May, ha dado su apoyo a las víctimas y su agradecimiento a las servicios de emergencia a través de su cuenta de Twitter.