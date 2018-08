Varios heridos por el choque de un automóvil frente al Parlamento británico

La Policía Metropolitana británica informaba sobre las 07:37 (hora local) a través de su cuenta de Twitter de que un automóvil impactaba contra las barreras de protección del Parlamento británico en Londres (Reino Unido) produciéndose varios heridos. El conductor del vehículo implicado, un hombre de raza blanca, ha sido detenido.

Según una testigo del atropello: "parecía intencionado, el coche iba a toda velocidad". Mientras tanto, la unidad antiterrorista de la Policía británica ha iniciado una investigación del suceso registrado en el exterior del Parlamento del Reino Unido. Según un comunicado emitido por las autoridades, los heridos han sido trasladados al hospital y se precisa que sus lesiones no son graves.

Las calles de alrededor de donde se ha producido la colisión permanecen cerradas al tráfico y a los peatones para evitar futuros ataques y dejar trabajar a los servicios policiales.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.