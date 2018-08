Aretha Franklin espera la muerte junto a sus seres queridos en Detroit

La cantante Aretha Franklin se encuentra en estado grave, según varios medios estadounidenses. El digital "Showbiz 411" informa de que la cantante de 76 años se encuentra rodeada de sus seres queridos esperando la muerte en Detroit.

Los familiares no han querido realizar ninguna declaración sobre el empeoramiento del estado de salud de la cantante. El medio menciona que hace unos meses hubo rumores de que padecía cáncer, aunque nunca se confirmó. En 2010 le diagnosticaron un cáncer que ella intento mantener en secreto.

Franklin lleva en la música desde los años 50, es un auténtico referente musical, cuenta con éxitos como "Respect" o "Ain't No Way", aparte de haber ganado 18 premios Grammy. Es conocida como "Lady Soul" o "Queen of Soul".

Su última actuación se remonta a noviembre de 2017 en un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el sida. La leyenda del soul hizo evidente un estado de salud frágil.

La cantante estuvo casa dos veces y tiene cuatro hijos. Ahora solo toca esperar y no olvidar nunca a una de las mejores artistas a nivel mundial.