La liga de fútbol en España, algo más que diversión

Ya está aquí, ya llega la primera temporada de La Liga 2018 - 2019. La diversión, la pasión, la pena y la gloria que en esta ocasión comenzarán con el enfrentamiento de los equipos de Girona y Valladolid a las 20:15 y al Betis contra el Levante a las 22:15.

Al fin comienza una de las competiciones más seguidas y atractivas del panorama deportivo anual en nuestro país. Un acontecimiento deportivo que va más allá de la simple contemplación de los partidos y de la diversión de sus seguidores.

Y es que ahora con internet en cada casa, los encuentros futbolísticos en particular, pero cualquier enfrentamiento deportivo en general, han adquirido otra dimensión, volviéndolos muchos más interactivos, sobre todo para aquellos que quieren sacar algún beneficio económico de sus aciertos en las predicciones, para aquellos que ya están cansados de acertar qué equipo va a ganar y no recibir nada a cambio, porque no saben dónde están las oficinas de apuestas en su ciudad.

Y es que aunque la actividad de realizar apuestas se remonta a las primeras competiciones deportivas en la antigua Grecia, y se ha ido dilatando en el tiempo, es ahora cuando las podemos realizar desde la comodidad de casa, lejos de las miradas de los competidores o acusatorias de intransigentes, con la tranquilidad y tiempo disponible para hacer nuestras cábalas y tener mayores probabilidades de éxito.

Así que si eres amante del fútbol y entre los amigos sueles acertar con el equipo ganador, no esperes más y comienza a beneficiarte de tus conocimientos y presciencia.

La moneda virtual para realizar apuestas

Ya es vox populi la existencia de las criptomonedas, el dinero para uso exclusivo dentro de la red. Un tipo de moneda que funciona exactamente igual que el dinero físico, es decir, sirve para la compra - venta de bienes de cualquier tipo, o para la realizar cualquier actividad, incluida, cómo no, las apuestas con criptomonedas.

Y es que la industria de las apuestas siempre se ha caracterizado por mantenerse actualizada en relación a las tecnologías, y como no podía ser de otra forma, con las numerosas ventajas que ofrecen las apuestas bitcoin, es lógico pensar que rápidamente se iban a tomar las medidas necesarias para poder hacer apuestas deportivas con bitcoin, que como sabes es la primera moneda digital independiente que, basada en métodos criptográficos, hizo su aparición en el mercado al final del siglo pasado.

Y es que, como decimos, el uso del dinero virtual es muy beneficioso para cualquier actividad que se realice con él, incluidas por supuesto las apuestas deportivas. Esto se debe a que esta moneda no está sujeta a cargo impositivo alguno, al ser una moneda virtual está completamente descentralizada, es decir, ningún país o gobierno tiene derecho a ella, por lo que está totalmente libre de impuestos.

Además, su carácter virtual le permite existir sin la connivencia de los bancos, lo que le permite librarse de la cantidad de tasas e intereses, la mayoría abusivos, con los que estas entidades sobre cargan al dinero físico. El dinero pertenece exclusivamente a su propietario y solo él puede manejarlo. Las transacciones se realizan directamente de persona a persona y no existe manera de que sean robadas por su sistema de seguridad, ya que al estar codificado se gastaría más dinero en esa descodificación que en todo el dinero que existe en circulación.

Por último, otra ventaja más que cabe reseñar en este artículo es que con este tipo de dinero el anonimato es total, no hace falta compartir datos personales ni realizar intrincados y complicados procesos burocráticos. Si estas interesado en adquirir bitcoins, puedes elegir alguna de las numerosas casas de cambio existentes y comprar bitcoins con tu moneda física local, sin el menor de los problemas.

Y si solo quieres invertir, es decir comprar criptomonedas, guardarlas y venderlas cuando estas crezcan en su valor, solo te podemos decir que es la mejor inversión que puedes hacer, pues este dinero no ha dejado de crecer desde que hiciera su aparición y, según todos los expertos, esto no va a cambiar en los próximos años.