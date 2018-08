Cambra Clinic Dental Barcelona, el centro de salud bucodental de referencia

A los españoles les preocupa cada vez más su salud oral y los hábitos de higiene dental están prácticamente extendidos por toda la población, lo que hace que los usuarios de los servicios dentales sean cada vez más exigentes y sólo valoran aquellos centros que les ofrecen soluciones integrales y eficaces.

Con el más alto índice de satisfacción por parte de sus usuarios encontramos Cambra Clinic Dental Barcelona, la Clínica dental de Barcelona que goza de excelencia profesional y sobre la que se puede ampliar información en https://www.cambraclinic.com/.

La clinica de dentistas Barcelona está ubicada en uno de los lugares donde la competencia es mayor y basa su trabajo en una serie de valores en los que destaca la actualización constante de conocimientos científicos por parte del personal médico, ofrecer la mejora atención a sus clientes a partir de una alta autoexigencia y de un planteamiento honesto y claro.

La Clínica Dental Cambra colaboraba en el programa "La ciencia de la salud" emitido por RTVE

La sinergia del equipo es básica y por ello tanto el Dr. Jordi Cambra como el Dr. Víctor Cambra consiguen con su actitud que cada persona que forma parte de del equipo esté totalmente convencida de encontrarse en el mejor lugar posible.

La experiencia es un grado que juega muy a favor de esta clínica dental de referencia que además de dar cobertura sanitaria a sus clientes participa en proyectos sociales y para medios de comunicación. Recientemente la Clínica Dental Cambra así cómo su proyecto hermano, Clínica Dental Nens colaboraba en el programa "La ciencia de la salud" emitido por RTVE y dedicada a la salud y estética bucodental.

Blanqueamientos dentales y otros tratamientos bucodentales

Los tratamientos que ofrece la Clínica https://www.cambraclinic.com/, siempre contando con un equipamiento tecnológico de última generación y con personal médico de contrastada experiencia en el que está al frente el Dr. Jordi Cambra, -toda una eminencia en su campo-, son implantes dentales, prótesis y todo tipo de ortodoncia, aunque la Clínica es pionera en el tratamiento de ortodoncia invisible y todos los tratamientos de estética dental que incluyen la cirugía maxilofacial.

La estética dental está acaparando la atención de muchas personas, seguramente empujadas por el ejemplo de actores de Hollywood y demás celebrities que han puesto de moda contar con una sonrisa lo más blanca posible. De ahí que el blanqueamiento dental, corregir pasillos entre dientes y los alargamientos coronarios están a la orden del día en Cambra Clínic Barcelona, uno de los centros de más prestigio de la Ciudad Condal que se encuentra situada en la calle Ganduxer 122, pudiendo llamar para realizar una primera consulta gratuita al 932 12 10 08.

Cuidar de la salud dental de los más pequeños

Muy cerca de la Clínica, -en la calle Emancipació 16 y con el teléfono 934 18 09 48-, se encuentra la clínica dental infantil, la Cambra Clinic nens, un lugar específico y especializado en el que se cuida de la salud dental de los más pequeños de la casa, la Clínica de odontopediatría Barcelona que ofrece tratamientos para jóvenes y niños, en unos momentos de su vida cruciales para poder gozar de una buena salud bucodental a lo largo de toda su vida y corregir posibles defectos.

Entre los tratamientos más demandados están, por supuesto, los de caries y de ortodoncia infantil, los dos caballos de batalla de la odontopediatría. El primero ocasionado, -en la mayoría de los casos-, por ingerir mucho azúcar y el segundo que depende de factores hereditarios o estructurales para el que es precisa la intervención de un dentista

La odontopediatría comprende a pacientes entre 0 y 14 años. Y es que no se debe acudir al dentista cuando surgen problemas, si no que es recomendable hacerlo en el momento en que irrumpe el primer diente, que es cuando el profesional puede diseñar un programa preventivo. Es sabido que en esta fase se empieza a reducir la lactancia materna y esta a veces es sustituida por el uso del chupete, lo que se conoce como lactancia no nutritiva, algo que puede crear maloclusiones importantes en la edad adulta, como la mordida cruzada o abierta.

Facilidades de financiación en sus tratamientos

Basta con leer las opiniones que las madres y padres que han acudido a la Clínica Cambra Nens dejan en su página web, donde la mayoría se muestran encantadas del trato recibido pero sobretodo de lo contentos que estaban sus hijos tras la sesión.

Conscientes de que la crisis económica todavía colea, la Clínica Cambra Nens de dentistas de prestigio en Barcelona, también ofrece facilidades de financiación en sus tratamientos así como una primera visita gratuita para evaluar los tratamientos a seguir.

Los doctores Jordi Cambra y Víctor Cambra están al frente de estas clínicas que cuenta con la valoración máxima por parte de sus clientes. El equipo facultativo consta de diez odontólogos de distintas especialidades, pero también de personal clínico, higienistas y demás personal que configuran un equipo asertivo y eficaz.

Lo que mejor valoran los clientes de la Clínica dental de Barcelona

La Clínica dental de Barcelona de referencia permite a quienes están interesados en llevar a cabo algunos de sus tratamientos, a pedir información sobre cada caso de manera totalmente gratuita.

Las instalaciones son modernas, asépticas y además bonitas, ubicadas en un arteria principal de la Ciudad Condal.

Consultados algunos clientes de la Clínica, lo que más valoran son los aciertos clínicos, el trato cercano y educado, la tecnología con la que cuenta el centro y las facilidades de financiación, así como las opiniones vertidas no hacen sino consolidar el prestigio del Dr. Jordi Cambra, el dentista más veterano y director del centro, que se lo ha ganado tras años ejerciendo y dirigiendo este centro que también es una gran familia.

Por si fuera poco, desde el blog de su sitio web ofrece consejos gratuitos a curiosos, clientes y todos los navegantes de la red, compartiendo saber.