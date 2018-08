Maroto (PP) augura que la justicia archivará la causa del máster de Casado

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, vaticinó este martes que la justicia acabará por archivar el caso del máster de Pablo Casado, una vez que el presidente de los populares demuestre "lo que sólo ha podido enseñar a través de las redes sociales".

Así se pronunció Maroto, en una entrevista en Cope recogida por Servimedia, un día después de que la jueza del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, elevase la causa del máster de Pablo Casado al Tribunal Supremo por ser el líder del PP diputado y por tanto aforado.

Recordó que este es el segundo caso relacionado con los estudios de Casado y mostró su confianza en que ahora como en aquella ocasión -en la que se aseguraba que "se le había regalado la carrera"- todo "se aclare y quede archivado".

Maroto rechazó la dimisión de Casado, ya que el asunto del máster "no tiene nada que que ver con el caso de Cristina Cifuentes. Aquí no hay ninguna prueba de que se haya falseado el acta del máster y las convalidaciones eran un criterio general para todos los alumnos, no sólo para él".

Cuestionó la actitud de la jueza en lo referido al estudio del caso y destacó que "en ningún momento le ha pedido explicaciones ni ha entrevistado" a Casado.

Esto le sirvió para aseverar que "ahora se tiene que sentir aliviado (Casado), porque por fin podrá demostrar lo que sólo ha podido enseñar a través de las redes sociales".

A su vez, lamentó que el líder de los populares esté viviendo una "situación injusta", porque "no está imputado por nada. Tiene que ser tratado como un ciudadano más y esto a veces se olvida".

Por último, descartó que la situación que está atravesando Casado tenga relación con "fuego amigo" en su contra dentro del PP.