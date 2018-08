Pablo Casado rechaza dimitir ante la presión del 'Caso Máster'

El 'Caso Máster' puede lastrar a Casado durante varias semanas, en lo que se resuelve el proceso judicial de la causa en la que está siendo investigado. Los delitos señalados han sido elevados al Tribunal Supremo, considerando que el título de Máster de Pablo Casado pudo ser un ''regalo'', es decir, que pudo implicar prevaricación y cohecho.

Las filas del PP se encuentran con una situación cada vez más complicada, en la que no pueden lavar su imagen de cara al electorado. Casado rechaza dimitir, rechazando cualquier irregularidad. ''Lo que me han hecho a mí no se lo han hecho a nadie en este país'', declaraba ayer Casado tras su comparecencia.

si finalmente se admite la petición de investigar al presidente del Partido Popular, éste tendría que acudir a testificar y a colaborar con la causa abierta, como ha adelantado que estaría dispuesto a hacer. El objetivo de esta investigación sería la de comprobar si realizó los trabajos necesarios para obtener su título de forma ordinaria.

En caso de que Casado fuera imputado, se le podría condenar a la inhabilitación para ocupar un cargo público, lo que supondría otro nuevo revés para el PP, ya que tendrían que elegir a un nuevo presidente del partido.