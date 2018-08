La ola de calor registra la noche más calurosa en España desde 1920, según la Aemet

La actual ola de calor ha traído las temperaturas mínimas más elevadas en España desde hace casi un siglo y ha registrado cifras que superan los 46º C en distintos puntos del país, lo que la coloca, en valores extremos, como la segunda ola de calor más intensa desde 1975, solamente superada por la de julio de 2017, según datos facilitados este lunes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los días más calurosos fueron el viernes 3 y el sábado 4 de agosto, en los que se llegaron a superar los 46º C en algunos puntos de la península. En concreto, en la estación de El Granado, municipio de la provincia de Huelva, se registraron unas temperaturas de 46,4º C, el día 3, y de 46,6º C, el día 4.

En cuanto a valores extremos, la ola de calor registró las segundas temperaturas más elevadas desde 1975, solo superada por la de julio de 2017. La ola del año pasado alcanzó la cifra de 46,9º C en Córdoba, temperatura oficial más alta registrada en una estación principal de la Aemet en España.

No obstante, la ola de calor ha dejado noches muy cálidas y ha batido el récord de temperaturas mínimas más elevadas. En la madrugada del viernes al sábado, las temperaturas no bajaron de 27,2º C en Barcelona, temperatura mínima más alta registrada en el aeropuerto desde 1924. El viernes, en la estación del Parque del Retiro de Madrid la temperatura mínima fue de 25,9º C, lo que la posiciona como la noche más calurosa en España desde 1920.

El calor persiste todavía este lunes, sobre todo en el suroeste de la península, donde destacan los valles del Guadiana y del Guadalquivir, zonas que marcan habitualmente las temperaturas más altas. La Aemet esperará a este martes para elaborar un estudio sobre la ola de calor, una vez haya finalizado este episodio.

PRÓXIMA OLA DE CALOR

La Aemet no puede prever exactamente cuándo será la próxima ola de calor. No obstante, según informaron a Servimedia fuentes de la agencia, las tendencias descartan que se produzca en lo que queda de agosto.

Esta semana, el aire del Atlántico bajará las temperaturas a los valores más habituales para esta época del año. En el norte peninsular hará más fresco de lo normal, y la semana que viene en la mitad sur las temperaturas disminuirán por debajo de la media.