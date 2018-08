Un miembro de Backstreet Boys es investigado por una supuesta violación

Nick Carter, el cantante de la conocida banda Backstreet Boys, es investigado por una supuesta violación por la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles (California, EEUU), Según informa Fox News.

El caso incoado contra el músico fue presentado este martes por el Departamento de Policía de Santa Mónica, este informe refiere una supuesta violación que el cantante habría perpetrado en 2003.

En la misma época, la cantante Melissa Schuman, del grupo Dream, tuiteó que ella finalmente estaba haciendo "lo que pensaba que ya no podía hacer" y que estaba presentando "un informe policial".

I'm finally doing what I thought I could no longer do. Im filing a police report #timesup ✊🏻 #bebrave #bethechange #metoo thank you @RAINN for empowering me to take this step.