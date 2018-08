Colau se olvida de las víctimas del atentado de Barcelona y Cambrils

La principal entidad de víctimas del terrorismo en Cataluña no acudirá al acto oficial para recordar el primer aniversario del atentado de Barcelona. La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha confesado sentirse ignorada por Ada Colau durante los preparativos del homenaje.

José Vargas, el presidente de la ACVOT: "No nos han invitado ni nos han tenido en cuenta", esas son sus palabras sobre la ceremonia diseñada por el Ayuntamiento, prevista para la mañana del 17 de agosto, la misma fecha en el que el ataque yihadista causó 16 fallecidos y lo más de 100 heridos hace un año en Barcelona y Cambrils.

Esta asociación representa a casi 300 familias damnificadas en distintos crímenes durante las últimas décadas y durante el 16 de agosto replicará con una ofrenda floral en la plaza Catalunya. Al día siguiente, el mismo lugar acogerá el acto institucional al día siguiente, a escasos metros de donde una furgoneta embistió a los transeúntes.

El responsable de la ACVOT dice llevar mucho tiempo detrás del Ayuntamiento para hablar sobre los actos pero que han recibido la callada por respuesta.

Ante la proximidad del primer aniversario de los atentados de Ramblas y Cambrils y la negativa de la Alcaldesa de Barcelona, Inmaculada Colau a reunirse con ACVOT, le he escrito una carta abierta, que publico en este medio. pic.twitter.com/KjTVniKqig — José Vargas Rincón (@nocnir50) 2 de agosto de 2018

El Ayuntamiento destaca que sí se ha hablado con familiares de las víctimas del 17-A. "Será un acto austero, sencillo y breve", define el gobierno municipal, que avanza que no contará con parlamentos. "No habrá ningún protagonismo político. Está pensado para las familias, que deben ser las protagonistas", resalta el Consistorio, al tiempo que añade que "no hay nadie vetado".