Un conductor con quemaduras por ácido en la cara y otro herido de un disparo por la huelga de taxis

Los taxistas se mantienen en huelga después de que las promesas realizadas en las últimas horas por el Ministerio de Fomento no hayan sido suficientes para el gremio, que arranca hoy su quinta jornada consecutiva de huelga, que se ha extendido ya a más ciudades en toda España.

Tras un intento de llegar a un acuerdo fallido por parte del Gobierno con las principales asociaciones del taxi, los vehículos seguirán hoy parados en mitad del Paseo de la Castellana o en la Gran Vía de Barcelona.

Ayer, representantes de Fedetaxi, Elite y Antaxi se reunieron durante más de cuatro horas con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo, ya que el gremio, rechazó inicialmente los ofrecimientos por parte de este, que tildó de "insuficientes". "Mientras no exista un compromiso claro de todas las comunidades autónomas, a nosotros no nos vale", destacó Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi.

Desde Unauto, la patronal de Uber y Cabify, hablan del taxi como "un servicio obsoleto" que ahora "tiene secuestradas las ciudades". Ha querido señalar la conducta del taxi en las grandes ciudades: "Tenemos más de 100 coches destrozados, conductores con ataques de ansiedad, uno de ellos con quemaduras en la cara por ácido, otro al que dispararon en Barcelona desde una moto sin matrícula", dijo Martín, que reclamó a las instituciones seguridad para estos trabajadores.

En cuanto a la marca España, es algo que está afectando de lleno y está dejando una pésima imagen para los visitantes, así afirmaba el sector de las VTC contra quienes buscan "atacar al turismo y amenazar al TSJC".