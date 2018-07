Las empresas de servicios hacen todo lo que no queremos, o no podemos, hacer

Las empresas de servicios son la solución diaria para el día a día de miles de empresas y familias que no pueden, o no quieren, realizar ciertas tareas, bien por falta de tempo, bien por no estar debidamente capacitados para ellas o simplemente porque no les apetece.

En cualquier caso, sean las tareas que sean, siempre en manos expertas se obtendrán mejores resultados. Además, es tal el grado de especialización y de competencia que han llegado a experimentar y acumular este tipo de empresas, que sus servicios no resultan nada caros, si tenemos en cuenta los resultados que ofrecen y el tiempo que nos hacen ganar.

Vamos a ver unos ejemplos clásicos de empresas de servicios ubicadas en Madrid, para clarificar las intervenciones que realizan algunas de ellas.

Empresas de desatascos

Cuando sufrimos un atasco en las tuberías de nuestro hogar o en el negocio, bien por falta de mantenimiento o por cualquier otra causa, debemos recurrir a una empresa especializada, como Desatascos en Madrid para solucionar con éxito, y en un breve espacio de tiempo, el problema, antes de que llegue a mayores.

En este caso, una empresa de servicios como Desatascos Lusitania, con más de 15 años de experiencia en el sector de la pocería y los desatrancos, realiza una intervención que, en la mayoría de los casos, no queremos hacer por desagradable, y para la que probablemente no estamos capacitados, al menos al nivel que lo están estos profesionales, no tengamos las herramientas necesarias.

Si finalmente decidimos intervenir por nosotros mismo, por ahorrarnos unos euros, es probable que el problema se acreciente, sin contar con las condiciones de insalubridad que estaremos viviendo mientras alargamos este proceso.

Realmente, como decíamos, esto no es necesario hoy día, pues los grandes profesionales del sector ofrecen un servicio rápido, efectivo y económico, solucionando cualquier incidencia a la mayor brevedad posible y garantizando los resultados.

Empresas de instalación de calderas de gas

Hoy día, como mandan los tiempos que vivimos, cualquier casa o negocio debe estar perfectamente acondicionada en cuanto a temperatura se refiere. La instalación de calderas de gas se presenta como una solución efectiva de manos de la empresa hidalgas.es, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector y que presenta como aval ante sus numerosos clientes.

En este caso, la intervención de un profesional sí se vuelve obligatoria, por el peligro real que entraña una instalación defectuosa de estas características, donde pueden darse escapes de gas y poner en peligro nuestra vida y la de nuestra familia, ya sea por inhalación de gases o por una probable explosión cuando estos se acumulan en estancias cerradas.

Es muy importante que te asegures que los profesionales en los que vas a confiar para acometer este tipo de instalación, solo trabajen con los mejores fabricantes del mercado en calderas, como Vaillant, Saunier Duval, Junkers, Baxi... y que además te ofrezcan un buen servicio tanto de asesoramiento inicial, como de venta e instalación, y servicio post venta, que incluya la reparación y mantenimiento de cualquier sistema de climatización o para la temperatura de las aguas sanitarias.

Las empresas de limpieza

Cuando decidimos contratar un servicio de limpieza profesional, tanto para nuestro domicilio particular como para nuestro lugar de trabajo, no se hace tanto por no poder como por no querer dedicarse a estas tareas, pero desde luego, una vez que se prueba, no se da marcha atrás, pues los resultados que se obtienen a nivel particular dejan mucho que desear con los que este tipo de empresas especializadas llegan a alcanzar, además, a un precio tan reducido que sorprende.

Por otro lado, en el caso de las empresas, se hace obligatorio externalizar este tipo de trabajo si se quiere mantener una buena imagen y ofrecer un buen clima laboral entre sus empleados. Confiar en expertos en limpieza de oficinas, como los profesionales de Innova Fs es una apuesta clara para aumentar en los beneficios, pues está más que demostrado por numerosos estudios que un lugar de trabajo limpio y ordenado hace crecer la productividad hasta en un 13 %. Unas cifras nada desdeñables.

Por otro lado, y como ya hemos señalado, a nivel de imagen de marca los beneficios no tienen precio. Hoy día, la imagen es sumamente importante a todos los niveles, tanto de los empleados como de las instalaciones, ya sean en los lugares de producción como aquellas dedicadas a recibir a los clientes, y pueden marcar la diferencia entre cerrar una venta o un acuerdo comercial o no.

Un aspecto sucio o descuidado ofrecerá sensación de dejadez y, por tanto, no inspirará confianza, ni a posibles clientes ni a potenciales colaboradores, inversores ni a proveedores.

La empresa de limpieza en Madrid, perfexya.com, con su amplia experiencia en el sector y su avanzada tecnología, asegurará que la empresa consiga proyectar confianza con su esmerada dedicación al cuidado y mantenimiento de las instalaciones. Esto, junto al buen hacer del equipo directivo, marcarán la diferencia con el resto de la competencia que no cuide estos detalles tan importantes.

Por otro lado, hay que valorar lo que los trabajadores y los propios empresarios ganan en calidad de vida, y eso, como decíamos, hace que aumente la productividad, por un lado porque evita enfermedades y el absentismo laboral se ve reducido al máximo, y por otro porque un lugar limpio, ordenado y con buen olor aumenta las ganas de trabajar, favorece el compañerismo y propicia un buen ambiente.

Además, cuando estas tareas no son llevadas a cabo por una empresa externalizada, son los propios trabajadores que han sido contratados para otras labores los que suelen llevarlas cabo. Esto hace que las realicen de mala gana, normalmente ya cansados la final de su jornada laboral, quitándose horas productivas de su verdadero trabajo. El resultado, obviamente, no es el deseado. Se realizan las tareas sin mucho interés, sin la formación adecuada, sin los productos apropiados ni la maquinaria más eficiente. Y, al final, lo barato sale caro.

Muy caro si tenemos en cuenta que cae la imagen de empresa, cae la motivación de los empleados, que es el verdadero motor de la empresa, y la productividad y beneficios, que es el combustible que mueve ese motor.