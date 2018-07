El 73% de los abuelos colabora en la educación y el cuidado de sus nietos

Es un hecho comprobado que las pensiones de los abuelos están sirviendo en muchos casos para ayudar a hacer frente a las hipotecas de sus hijos, pagar las clases extraescolares de sus nietos e, indirectamente, al cuidar de ellos, promocionar el ahorro y que ambos miembros de la pareja, especialmente las mujeres, tengan mayores posibilidades de acceder al mercado laboral.

No obstante, según el estudio 'La figura de los abuelos y abuelas esclavos en Cataluña' promovido por la Fundación Mémora, "casi la mitad de las personas mayores de 60 años cree que existe la figura de los 'abuelos esclavos'", esto es, abuelos y abuelas cuidadores que se ven obligados a atender a sus nietos de manera no voluntaria, normalmente por demanda de sus hijos, y que no tienen capacidad para poner límites.

Según este estudio, el 73,3% de los abuelos afirma que cuida de sus nietos. Los principales roles que ejercen actualmente son llevar y recoger a los nietos del colegio (27%) y darles de comer o de cenar (24%) cuando los padres están trabajando.

En cuanto a quién decide en qué momento se hacen cargo de los nietos, el 46,8% de los 'abuelos cuidadores' afirma que es una decisión que toman de manera conjunta, mientras que el 30,8% asegura que la decisión recae en el hijo o la hija, y sólo un 12,6% reconoce que son ellos quienes lo deciden.

En este contexto, el presidente de Edad&Vida ha incidido en el rol fundamental que desempeñan los abuelos en el cuidado de sus nietos, siempre que asuman esta responsabilidad de forma voluntaria.

Asimismo, ha recordado que las personas mayores son un colectivo especialmente desprotegido, por lo que se hace preciso "velar por el buen trato a los abuelos desde las administraciones públicas, instituciones, empresas y organizaciones sociales; pero también desde el ámbito privado de la familia y el entorno más cercano a los mayores".