Santamaría, antes de reunirse con Casado: "Voy a seguir en política pero no necesito ningún puesto"

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría afirmó hoy que ella seguirá en política dentro de su partido, tras no hacerse con la Presidencia del PP, y que para ello no necesita ningún puesto, al tiempo que apuntó que "nunca" ha sido un "problema" para el partido y no lo va ser ahora.

Servimedia 25 de julio de 2018