Hernando asegura que el PP es "homogéneo" en la oposición a Sánchez

En los pasillos del Congreso, Hernando no quiso aventurar si seguirá o no como diputado en la nueva etapa bajo la Presidencia de Pablo Casado en el PP, pero sí se mostró convencido de que seguirá como parlamentario "algún tiempo", no sabe cuánto porque "todo apunta" a que Sánchez convocará elecciones "cuanto antes".

A pesar de que quiera instaurar un "Ministerio de la Verdad" para poder decir, por ejemplo, que ir a un concierto es "agenda cultural", Hernando alertó de que a Sánchez "no le salen las cuentas" y tiene que ponerse "de rodillas" para conseguir apoyos de los nacionalistas.

Sobre el título de Pablo Casado, Hernando sentenció que es Sánchez quien tiene que "enseñar los papeles" de su formación y su experiencia profesional porque "falsificó su curriculum" y tiene que aclarar la verdad.

Preguntada también por el papel que pueda jugar a partir de ahora en el PP, la diputada Rosa Romero se declaró a disposición del partido en una etapa que ha generado "gran ilusión en toda España", dispuesta a trabajar "donde considere" la dirección y el presidente.

Por su parte, Dolors Montserrat se mostró convencida de que la reunión entre Casado y la que fue su rival en el Congreso Extraordinario, Soraya Sáenz de Santamaría, irá "bien" porque el presidente del PP "siempre vela por la integridad del partido".

Fátima Báñez reclamó para ello "buena disposición de las partes" de cara a esa reunión para hacer realidad la unidad que reclamaron los compromisarios.