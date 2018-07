Sánchez confirma que se está "ultimando" la derogación del recorte en la justicia universal que aprobó el PP

En una entrevista en el digital 'el diario. es' recogida por Servimedia, Sánchez afirma además que esa medida "creó espacios para la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de genocidio". El presidente no ve "aceptable" que haya otros países que estén juzgando casos vinculados con el franquismo y que no lo haga España. "O al menos no es aceptable para este Gobierno", indica.

Aumento en defensa

Por otra parte, confirma que tendrá que haber un incremento en el presupuesto de Defensa para cumplir con el compromiso de la OTAN. "El acuerdo legal es de 2014 y lo que dice es que tenemos que tender en el año 2024 al 2% del PIB en gasto de Defensa. Nosotros vamos a atender como socios y aliados de la OTAN a ese gasto en Defensa pero lógicamente también cuestionamos, y así se lo dije e hice saber al presidente estadounidense, que el compromiso con la Alianza Atlántica sea solamente en cuanto a lo que aportas financieramente en gasto en Defensa", reflexiona el presidente, para añadir que "tiene que haber" un incremento en los próximos años.

Iglesia

En otro orden de cosas, el presidente Sánchez se limita a indicar que hay que ir "paso a paso" y a recordar la posición del PSOE sobre que la Iglesias pague el IBI de sus inmuebles o sobre la revisión del Concordato. Incluso dice que le gustaría establecer un protocolo laico para los funerales de Estado. "Lo que vamos a hacer es ir paso a paso. No podemos hacer todo en este corto período de tiempo. Saben cuál es la posición del Partido Socialista, pero paso a paso", resume.