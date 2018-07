Dos muertos y 13 heridos durante un tiroteo en Toronto

Dos personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en un tiroteo masivo en Toronto (Canadá). La policía ha confirmado que los fallecidos han sido una mujer y el autor de los disparos.

14 personas han resultado heridas. Entre ellas, además de la víctima mortal, hay una niña de 9 años que se encuentra en estado crítico después de que la policía intercambiara tiros con el agresor, que posteriormente ha muerto, según ha detallado el jefe de la policía de Toronto, Mark Saunders.

Toronto, Canada Mass Shooting

*14 victims shot

*Suspect shooter: dead

*Weapon used: handgun

*1 female adult has died

*1 young girl in critical condition@TorontoPolice have given these numbers:

*Witnesses call 416-808-2222 *Anonymous tips 1-800-222-8477

pic.twitter.com/XLHm9AfeaJ