Torrent acusa a JxCat de mentir para conseguir votos

El presidente del Parlament Roger Torrent ha acusado a JxCat de mentir para ganar votos. Tras la reunión del pasado miércoles en la Mesa del Parlament sobre la sustitución de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, Torrent ha pedido ''evitar en un futuro espectáculos lamentables'', en referencia a las palabras de los portavoces de JxCat que han asegurado haber llegado a un acuerdo que evitase la suspensión de Carles Puigdemont.

Según 'El Periódico', en una entrevista para Rac1, Torrent ha afirmado que "No se puede mentir como se hizo. Es evidente que no había ningún acuerdo y hay quien dijo que sí. No vale todo. No vale intentar arañar votos con informaciones absolutamente falsas. Torrent ha considerado que "lo que ha pasado no ayuda a generar confianza en las instituciones".

El presidente ha afirmado que, durante el pleno, ha propuesto un acuerdo que, pero, no recibió el apoyo de JxCat. Según declara el presidente de la Cámara, lo que más le indignó fue lo que pasó tras el encuentro. "No podemos hacer un espectáculo como el que hicimos" y, "no se puede mentir", ha recriminado. "Cuando se afirma que hay un acuerdo que no hay es evidente que se está mintiendo", continúa. Las críticas de Torrent se han extendido hasta reclamar una hoja de reclamación de ruta independentista con intención de una 'legislatura larga', según informa 'La Vanguardia'.

Las declaraciones de Torrent han vuelto a abrir lacras en el Govern. Tras el acuerdo al que han llegado Quim Torra y Pere Aragonès para aliviar las diferencias y acercar posturas entre las dos formaciones, las palabras de Torrent muestran el desacuerdo respecto a lo acordado el jueves, provocando malestar en el Ejecutivo.