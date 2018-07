Ábalos asegura que la familia "no es el problema" que impide que la exhumación de Franco sea en julio

Ábalos, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, aseguró que no le consta que haya problemas con la familia para proceder a la exhumación. "Lo que me consta es que ese no es el problema", ha declarado.

Así, aseguró que el "problema que hay es cumplir unos trámites legales y hacerlo bien", y todo eso "requiere su tiempo". De ahí que el ministro se mostrase convencido de que en julio no dará tiempo a la exhumación "pero tampoco nos iremos mucho más".

"Se debe hacer y se va a hacer con diligencia", remarcó Ábalos, haciendo hincapié en la determinación política del Ejecutivo de seguir adelante con la decisión de exhumar a Franco, aunque inicialmente la intención del Gobierno era hacerlo en julio.

Fuentes gubernamentales aseguraron a Servimedia que el Gobierno trabaja en confeccionar todo un "armazón legal" que permita cualquier resquicio que ponga en cuestión la exhumación y pueda ocurrir como en el caso del general José Sanjurjo, en el que un juez, tras una demanda de la familia, ordenó devolverlo al monumento a los caídos de Pamplona del que fue exhumado en noviembre de 2016.