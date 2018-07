ERC: "La porquería en la Casa Real rebosa"

Así lo indicó en su intervención durante la comparecencia de Sánchez ante el Congreso de los Diputados para explicar la última reunión del Consejo Europeo y exponer su plan de gobierno.

Tardà comentó que el Gobierno de Sánchez no encontrará a su partido si se siguen vendiendo armas a Arabia Saudí, que se ha convertido en "cliente preferente" en la compra de armamento y que "comete crímenes de guerra en Yemen".

En este sentido, afirmó que estos negocios del Gobierno "sirven para ocultar otros negocios de la Corona" en Arabia Saudí. Asimismo, lamentó que el PSOE "siempre ha escondido la corrupción de la Casa Real conjuntamente con el PP".

Por ello, confirmó que apoyarán la propuesta de las fuerzas republicanas para crear la citada comisión de investigación, tras la filtración de unas declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre el rey emérito Juan Carlos I.

Además, el portavoz de ERC aseguró que "no habrá solución al conflicto actual" si Sánchez mantiene su negativa a un referéndum. Por último, agregó que si se hubiera aceptado la propuesta y se hubiera negociado, "no sabemos lo que hubiera ocurrido, pero sí sabemos que no hubiesen existido una serie de consecuencias negativas como las que hemos vivido".