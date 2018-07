La Justicia alemana decide extraditar a Carles Puigdemont sólo por malversación

El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, en Alemania, comunicó este jueves que extraditará al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por un delito de malversación de caudales públicos, pero no por el de rebelión del que le acusaban la Fiscalía española y el magistrado español.

A través de un comunicado, el tribunal alemán también informó de que Puigdemont seguirá en libertad hasta que se proceda a su entrega a España, con lo que se deniega la petición de la Fiscalía germana para que permaneciese retenido hasta que se terminase con el procedimiento.

Los magistrados de Schleswig-Holstein aluden en su resolución a que tienen "plena confianza en que la judicatura española también cumplirá con los requisitos de la legislación nacional y comunitaria" a la hora de enjuiciar al exresponsable de la Generalitat.

En su resolución, este tribunal argumenta que es "admisible" la entrega de Puigdemont por malversación, puesto que el expresidente catalán asumió "obligaciones financieras en detrimento de los fondos públicos" para impulsar la independencia de Cataluña.

Los jueces de Schleswig-Holstein añaden que la consistencia de los indicios por malversación contra el cabeza de lista de Junts per Catalunya deberán dilucidarse en último término "en el marco del proceso penal español".

"GRADO DE VIOLENCIA" NO SUFICIENTE

En cuanto al delito de rebelión que el juez Llarena atribuye a Puigdemont, el tribunal alemán ve "inadmisible" entregar por esta acusación al expresidente catalán, puesto que considera que no se cumplen los requisitos exigidos para imputar al acusado los delitos homólogos del Código Penal germano.

En concreto, el tribunal no ve probado que su pueda atribuir al expresidente alemán el delito de alta traición -artículo 81 del Código Penal alemán- ni el de incumplimiento de la paz -artículo 125-.

Según la resolución, Puigdemont, al promover el proceso secesionista e iniciativas como el referéndum ilegal del 1-O- dio lugar a un "grado de violencia" que no es suficiente para lo que requiere la legislación alemana. Se añade que "no fue alcanzado" el nivel de violencia exigido por el Código Penal, al tiempo que se añade que no se puede determinar que Puigdemont fuera el "líder espiritual" de la violencia.

Además, el tribunal alemán rechaza el argumento, planteado por la Fiscalía española, de que Puigdemont y su Gobierno dieron instrucciones a los Mossos d'Esquadra para que no impidieran el referéndum del 1-O, lo que pudo propiciar los incidentes violentos del día de la consulta.