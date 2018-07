El Gobierno propone reformar el Código Penal para que sea agresión sexual toda relación que no tenga un 'sí' expreso

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, anunció este martes en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento será una de sus prioridades, ya que en su opinión "es necesario hacer una revisión que permita asegurar mejor en términos de garantía" los derechos de las mujeres y que no queden al albur de la interpretación. "Si una mujer dice no, es no" y "ahí radica el respeto hacia su persona", aseguró.

La reforma, agregó Calvo, será como la que se ha llevado ya a cabo en Suecia y como lo última en Alemania. Esta reforma se hará con la colaboración de mujeres juristas especializadas en perspectiva de género.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Las primera palabras de Calvo fueron de recuerdo para las 21 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año en España por sus parejas o exparejas y explicó que, a partir de ahora, el cómputo de mujeres que han perdido la vida a manos de su pareja o expareja "no se hará de forma anual, sino global".

Se partirá de la cifra de 945 mujeres que han fallecido desde que se realizan las encuestas, desde el año 2003, y a partir de esa cifra se irán sumando los nuevos asesinatos, porque "si se hace de año en año parece que hay menos" casos de mujeres muertas. "El asesinato de una sola mujer es una tragedia, pero 945 es mucho más", agregó Calvo.

La vicepresidenta también anunció que su departamento trabaja ya en una Ley contra la Trata, una lacra "asociada al crimen organizado" en un país como España, con unas cifras "tristes y escandalosas", que es "un atropello para los derechos de las mujeres", y dijo que los ayuntamientos recibirán más dinero para luchar contra la violencia de género, ya que los 20 millones que contempla el Pacto de Estado "son escasos", y "devolver las competencias a los ayuntamientos, que es el lugar de amparo de muchas mujeres", merece un "esfuerzo presupuestario mayor".

Se refirió la vicepresidenta a la histórica desigualdad que sufren las mujeres españolas no sólo en el sueldo sino también en las pensiones que perciben tras la jubilación y abogó por cambiar el Estatuto de los Trabajadores para que "los derechos de las mujeres no sean un asunto de gracia de las empresas, sino derechos de verdad".

La falta de conciliación en España fue otro de los temas de los que Calvo informó. "Trabajamos ya en una Ley de Conciliación para que las mujeres tengamos una vida individual y podamos abandonar los cánones del machismo y del patriarcado", indicó.

MUJERES CON DISCAPACIDAD

Tuvo un recuerdo especial para las mujeres con discapacidad, de las que dijo que su departamento pondrá "el foco" en ellas porque son un colectivo "con peores condiciones y más dificultades por su situación de vulnerabilidad". Habrá "políticas específicas" para ellas, remachó, porque "se necesita una mirada específica para las mujeres con discapacidad", por lo que se comprometió a impulsar sus derechos y a contribuir a su visibilidad, ya que su ejemplo es "muy educativo para el conjunto de la sociedad".

Asimismo, aseguró que su Gobierno se ha propuesto sacar de la Constitución el término "disminuido", con una modificación que consideró necesaria porque el lenguaje juega un "importante papel" en la sociedad, y dijo que ha encargado un estudio a la RAE para que revise el lenguaje machista de la Carta Magna.