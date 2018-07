Los buzos logran evacuar a los doce niños y al entrenador atrapados en una cueva de Tailandia

Los equipos de rescate han conseguido liberar a todos los niños y al entrenador que permanecían atrapados en una cueva de Tailandia desde hace varios días.

Los buzos iniciaba esta mañana la tercera jornada del operativo entre fuertes lluvias que han complicado el dispositivo. Este martes han logrado sacar a los cuatro niños y al adulto que todavía se encontraba en el interior de la cavidad. Todos ellos han sido trasladados en ambulancia al hospital al igual que el resto de sus compañeros.

El primer ministro del país, Prayut Chan-o-chau, ha aclarado en Twitter sobre el rescate que se ha suministrado ansiolíticos pero no anestésicos, tal y como se había rumoreado.

