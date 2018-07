María Dolores de Cospedal prometió este jueves "no entorpecer a quien sea el futuro presidente o presidenta del PP" y aseguró que ella no aspira a "ninguna responsabilidada ni cargo" y que dirá "con prontitud" si sigue o no en primera línea política.

Tras quedar tercera en la primera vuelta de las primarias a la Presidencia del PP, Cospedal dijo que toca "abrir un período de reflexión" para "ver lo mejor para nuestro partido y para España", y "llegar a los acuerdos necesarios".

Sin embargo, recordó también que "es un sistema a doble vuelta y que todavía hay muchos votos no integrados en una de esas dos candidaturas (las de Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, que han pasado a la segunda) ,y, si creemos en el procedimiento que nos hemos dado, tenemos mucho tiempo para reflexionar".

Cospedal, que consideraría "improcedente" pedir nada para ella, sí pidió que los que hanapoyado su candidatura, entre ellos ganadores de elecciones, sigan estando presentes en el PP, porque "un 26% de los militantes (los que la han votado a ella) no pueden quedar fuera".