Cospedal la lía y enciende Twitter con una cita falsa de 'El Quijote'

La que fuera ministra de Defensa y ahora candidata a la presidencia del PP, María Dolores de Cospedal, ha publicado esta mañana un tuit que contenía un mensaje que decía: "Hoy es el día. Muchas gracias por todo a los que me acompañáis en este maravilloso camino", acompañado de una foto con una cita atribuida, según la imagen, a Miguel de Cervantes en 'Don Quijote de la Mancha'. En esta cita se habla sobre la superación de obstáculos en la vida, la lucha por la justicia y la disposición para hacer el bien.

Hoy es el día. Muchas gracias por todo a los que me acompañáis en este maravilloso camino. pic.twitter.com/9N8cMUi3pb

Después de que este tuit se publicara, muchos usuarios se han lanzado a criticar a la exministra con mensajes como: "Hoy es el día para que empiece a leer el Quijote...", o "Esa cita es más falsa que un finiquito en diferido".

Hoy es el día para que empiece a leer el Quijote porque la cita no es de Cervantes, sino de un pseudopoema atribuido a la madre Teresa de Calcuta.

Para cerrar la polémica, Cospedal mandó un nuevo tuit admitiendo el error y reivindicando el mensaje de la cita y no el fallo sobre la autoría de la misma.

Me lo mandó un amigo por Whatsapp esta mañana, me gustó lo que decía y lo tuiteé. Ahora ya sé que la cita no es del Quijote pero lo que dice sigue siendo válido, incluido lo de que la cosa más fácil es equivocarnos. Y es que es mucho más importante el mensaje que quién lo dice. https://t.co/7523wBjI9H