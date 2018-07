La pareja británica fue envenenada con un agente químico procedente de Rusia

La pareja británica que fue encontrada el sábado inconsciente tras sufrir una intoxicación fue envenenada con el mismo agente químico con el que se atentó contra el exespía Sergéi Skripal y su hija Julia (33 años) el pasado 4 de marzo.Se trata de Charlie Rowley y Dawn Sturgess, de 45 y 44 años, respectivamente. La sustancia fue analizada en el laboratorio de investigación de armas químicas del Gobierno británico en Porton Down, en Wiltshire .El comisionado adjunto de la Policía Metropolitana, Neil Basu, informó a los medios de comunicación de que no se ha podido confirmar hasta el momento si el agente nervioso proviene del mismo lote con el que fue atacado el ex espía ruso.

El agente químico es de procedencia rusa y es conocido como Novichok, que significa "recién llegado" . Fue desarrollado por la Unión soviética en las décadas de 1970 y 1980. En su día fue conocido como un arma química de cuarta generación, fruto de un programa militar bautizado con el nombre en clave de "Foliant", según explica la 'BBC'.