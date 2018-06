Un tiroteo en la redacción del periódico 'Capital Gazette' en Annapolis (Maryland, EEUU) dejó al menos 5 muertos y varios herido el jueves. Los hechos se produjeron en torno a las dos y media de la tarde hora local, en el número 888 de Bestgate Road, sede del rotativo.

El jefe en funciones de Policía del Condado de Anne Arundel, aseguró en rueda de prensa que al menos cinco personas habían fallecido y varias personas había resultado "gravemente heridas".

Según el testimonio de uno de los reporteros del medio, Phil Davis, un hombre armado se presentó en la redacción y comenzó a disparar indiscriminadamente. "Un solo atacante ha disparado a varias personas en mi oficina, algunas de ellas están muertas", escribió en 'Twitter'.

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead.