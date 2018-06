El Gobierno aprueba hoy un plan de choque para la infancia

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un plan de choque en favor de la infancia, para que los menores más desfavorecidos puedan seguir asistiendo a los comedores escolares durante el verano y además puedan ir a campamentos.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y de Igualdad, Carmen Calvo, explicó ayer que "he tenido que poner en orden, en el buen sentido de la palabra, a algunos ministerios" para que este plan salga adelante y dotar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de las partidas necesarias para que puedan ayudar a los menores más desfavorecidos, porque "no se puede aceptar que estos niños sufran un doble castigo, no comer bien y no ir a un campamento, por su pobreza".

"Hemos sido muy ágiles, muy rápidos para poner en marcha este plan de ayuda para los más pequeños, porque es necesario y porque los niños lo necesitan ya. Muchos de ellos ya están de vacaciones y otros a punto de cogerlas, y había que actuar rápidamente" para que el verano no sea una losa para estos menores desfavorecidos, agregó la vicepresidenta.