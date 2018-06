Adiós a Gas Natural Fenosa: Así se llamará ahora la compañía

Gas Natural Fenosa avanza en el proceso de transformación de la compañía y en ese contexto ha decidido impulsar un cambio de marca, con lo que la sociedad pasará a llamarse Naturgy.

El presidente de la compañía, Francisco Reynés, recordó que el origen de la compañía está en 1843 y que en 175 años muchas cosas han cambiado, para señalar que ahora es "líder" del mercado en España y América Latina y que está presente en 40 países. "Encaramos el futuro que nos viene desde una posición de fortaleza", agregó.

Antes, durante la rueda de prensa previa a la Junta, explicó que el cambio de nombre de la compañía quiere reflejar la "aspiración internacional" del grupo y que se apuesta por otras energías, más allá del gas natural.

Reynés dijo que "por qué no cambiar" el nombre, algo que ya ha ocurrido en varias ocasiones desde que se fundó la compañía. "No tenemos ninguna manía de cambiar el nombre", dijo el presidente del grupo, quien agregó que se necesitaba un nombre que demostrara la "aspiración internacional" del grupo, que fuera "corto" y que reflejará "no sólo una parte de la energía".

Así lo anunció este miércoles la compañía en el marco de la Junta General de Accionistas, la primera que se celebra en Madrid tras el traslado de la sede fuera de Cataluña por la incertidumbre generada tras el referéndum ilegal de independencia del 1-O.

"Apostamos mucho por el gas natural, pero no sólo", ya que ésta es una "compañía energética y no sólo gasista", manifestó.