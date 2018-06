Oscar Puente, alcalde de Valladolid, cuestionó la credibilidad de la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Pilar Vicente, "al haber sido anteriormente una trabajadora en una tienda del centro comercial VallSur".

Puente respondía de esta manera a la intervención de la portavoz durante un debate extraordinario. Vicente afirmó que el actual equipo de Gobierno "no tiene un proyecto para la ciudad, ya que el PSOE tiene un programa en cada territorio" y acusó al alcalde de incumplir sus promesa electorales. "No es usted Inés Arrimadas", la espetó Puente durante su réplica, en la que llegó a afirmar que la portavoz de Ciudadanos "no tiene credibilidad para hablar de gestión porque en su currículum anterior ha sido trabajadora de una tienda en el centro comercial VallSur".

Tras escuchar las desafortunadas declaraciones del edil, Vicente solicitó de nuevo el uso de la palabra "por apelación" y exigió a Puente que le pidiera disculpas "por descalificaciones y mentir" sobre su currículum. Al no no recibir respuesta, Vicente abandonó el pleno antes de las votaciones de las propuestas de los diferentes grupos políticos.