Así ha sido la visita de los Reyes a la Casa Blanca con Trump y Melania

Don Felipe y Doña Letizia terminaron su gira por Estados Unidos con una visita a Washington D.C., donde fueron recibidos por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la Primera Dama, Melania Trump, en la Casa Blanca. Ya en el interior los Reyes, acompañados por el Presidente y la Primera Dama de los Estados Unidos de América, se dirigieron, a través del Colonnades, al Despacho Oval, donde mantuvieron un encuentro privado.

Today, President Trump and the First Lady welcomed King Felipe VI and Queen Letizia of Spain to the White House. pic.twitter.com/65dEjyA1r8