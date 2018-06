De momento son 6 los aspirantes a sustituir a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Analizamos, brevemente, cada uno de los perfiles, según el orden en el que anunciaron que se presentaban.

JOSÉ RAMÓN GARCÍA HERNÁNDEZ

El diputado por Ávila José Ramón García Hernández, primer candidato oficial a sustituir a Mariano Rajoy como líder del PP, aseguró este domingo que quiere presidir su formación "porque España se encuentra en una encrucijada histórica y hay que recuperar el orgullo de ser del PP".

En una entrevista con Servimedia, García Hernández, afirmó que la encrucijada que atraviesa el país "nos la está marcando la moción de censura contra Rajoy, que es el último paso para acabar con la Constitución de 1978 y arrinconar al PP".

"El PP y el centro derecha en España no pueden dejarse arrinconar", aseguró este diputado, quien añadió que su partido representa "a muchísima gente, son como nosotros, confían en nosotros, porque somos el gran partido de España y de los españoles y por eso me presento".

El también responsable de Relaciones Internacionales de los populares explicó que cuenta con "bastantes más avales" de los necesarios para ser candidato en el congreso de julio y que los dará a conocer esta semana, cuando expire el plazo oficial.

PABLO CASADO

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, se presentó como "el candidato de los afiliados y militantes" y explicó que anuncia ya que su intención de asumir el liderazgo de la formación porque "no podemos seguir arrastrando los pies toda una semana para pensar quién quiere".

Así se pronunció en declaraciones a los periodistas en el número 13 de la calle de Génova, en Madrid, donde se ubica la sede nacional, después de comunicar que ha tomado la decisión de presentar su candidatura al Congreso Extraordinario que se celebrará a mediados de julio para elegir al sucesor de Mariano Rajoy.

Lo hace con un proyecto que es "renovador, integrador y ambicioso" y con el objetivo "llegar al Gobierno de España cuanto antes, pero sobre todo reconectar con los afiliados y volver a revitalizar al mejor partido de España". Prometió, asimismo, trabajar para "recuperar la honestidad y la eficacia en la gestión como signo de identidad para todos los administrados".

JOSÉ MANUEL GARCÍA MARGALLO

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo anunció que presentará su candidatura para presidir el PP con el siguiente objetivo: ser presidente del partido "para ser presidente del Gobierno en dos años".

Así se pronunció Margallo, en una entrevista en La Sexta, en la que explicó que lleva "mucho tiempo pensando en España" e ironizó con su condición de "democristiano" para asegurar que "soy muy dado a la imprenta para que mis adversarios puedan criticar con conocimiento de causa".

"Voy hasta el final. Liderar significa exponer un proyecto. He adquirido compromisos". "Creo que es evidente que Feijóo tiene dudas. Es demasiado tiempo para ver si la piscina tiene agua. Si no, hubiera dado un paso adelante. Si tuviese que apostar, creo que no se presentará", sentenció.

JOSÉ LUIS BAYO

El expresidente de Nuevas Generaciones del PP valenciano José Luis Bayo presentó los avales necesarios para optar al liderazgo de una formación que, en su opinión, ha de hacer "una profunda regeneración". Recalcó, asimismo, que viene "con las manos limpias" para encarar este proceso y "sin ministros ni altos cargos" detrás.

Fue el primero en presentar ante el registro de la sede nacional del PP los avales para integrarse en la carrera sucesoria que se abrió tras la marcha de Mariano Rajoy. Lo hizo con 350 apoyos y sin tener detrás "ni a ministros ni a altos cargos de la dirección nacional". "En las firmas no hay un solo cargo del partido", expuso.

Por tanto, adujo que la suya es "la candidatura de la militancia", mismas palabras que usó el vicesecretario general de Comunicación, Pablo Casado, al avanzar que competirá por la Presidencia del PP. "No ostento cargo alguno, no traigo mochila de absolutamente nada y, por lo tanto, venimos con las manos limpias para poder hacer un proceso de regeneración", remarcó.

Bayo defendió que el PP necesita una "profunda regeneración" y aseguró que así se lo han transmitido las bases de diferentes comunidades autónomas. Se mostró convencido de que hay que darle "participación" al ciudadano y aprovechó para hacer un llamamiento a todos los afiliados para que se sumen a su candidatura.

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, anunció que se presenta "para dar la batalla con todas sus energías" por el liderazgo del PP en sustitución de Mariano Rajoy y aclaró que no hay "motivos apócrifos" en su candidatura y que no ha tomado esta decisión "contra nadie".

Así lo indicó ante la Junta Directiva Regional del PP de Castilla-La Mancha, máximo órgano autonómico entre congresos, apenas una hora después de que el entorno de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría avanzase que se sumará a la carrera por la Presidencia del PP y después de que ayer el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, rechazase unirse a la competición tras la marcha de Mariano Rajoy.

Tras una larga exposición en defensa del legado de Rajoy, la secretaria general de los populares defendió que todo lo que ha vivido, su formación y la experiencia acumuladas le dan "la mejor preparación" para intentar tomar las riendas de Génova.

"Con sentimientos mezclados de responsabilidad y de ilusión, de confianza y de sentido del deber, desde la llamada al servicio público y desde la fe inquebrantable en el PP, os quiero anunciar que presento mi candidatura", comunicó a los suyos, que recibieron la noticia entre aplausos.

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se sumó este martes a la carrera a la sucesión de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular ofreciendo "unidad, responsabilidad e integridad" en base a un proyecto que "tiene que construirse cooperando e integrando".

En la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados, la que fuera 'número dos' de Rajoy en el Gobierno comunicó de forma oficial que optará a la Presidencia del PP. Minutos antes, la secretaria general de su formación, María Dolores de Cospedal, remarcaba que se presentaba para "ganar" y erigirse en la nueva presidenta de los populares.

"Soy una militante más y me presento a ofrecer lo que quieren muchos militantes: unidad, responsabilidad e integridad, y lo hago con toda la humildad y con toda la generosidad", expuso Sáenz de Santamaría, para a renglón seguido mostrarse "orgullosa" de pertenecer a un partido "que sirve a España" cuando está en el Gobierno y en la oposición.