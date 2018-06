Unas de ratas se cuelan en un cajero y se comen unos 15.000 euros en efectivo

Un grupo de ratas ha revolucionado la red, después de que se descubriera que habían terminado a mordiscos con todos los billetes que contenía un cajero del Banco Estatal de la India (SBI), situado en el distrito Tinsukia de Assam (India).

Really Size doesn't matter!! What a rat this is! Rat-bitten bank notes worth Rs 12 lakh 38 thousand. Torn notes and dead rat found inside ATM in Tinsukia Assam. Rat found dead before little one could bite remaining Rs 17 lakh 10 thousand. pic.twitter.com/3Omns7gAZH

Los roedores acabaron con 1.200.000 rupias, algo más de 15.000 euros. El cajero había estado fuera de servicio desde el pasado 20 de mayo, según ha informado 'Indian Express', pero un día antes se habían depositado en su interior casi 40.000 euros, tal y como aclaran desde 'The Hindu'.

El pasado 11 de junio, cuando los técnicos llegaron para reparar la máquina, al abrirla se encontraron con el desaguisado, que no salió barato. Cientos de billetes estaban destruidos, una cantidad cercana a los 15.000 euros. El resto del dinero estaba intacto y pudo ser recuperado.

#FakeNews Pls note this is NOT an HDFC Bank ATM. The below photograph has been doing rounds on social media for sometime. Like we have said earlier, this isn't an HDFC Bank ATM. This seems like a prank but unfortunately showing our bank in bad light. Please do not believe in it. pic.twitter.com/eoLVl3S5HW