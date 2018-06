Sánchez aspira a "agotar" la legislatura y convocar elecciones en 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que su aspiración es "agotar la legislatura" y convocar elecciones, por lo tanto, en 2020.

"Aspiro a convocar en el año 2020", respondió Sánchez en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, en la que aseguró que su intención es "agotar la legislatura". Esto significa un cambio en las intenciones que habían manifestado hasta ahora desde el PSOE.

"Mi aspiración es agotar la legislatura", remarcó Sánchez cuando se le preguntó por la fecha de unas elecciones generales para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas.

DEFIENDE AL MINISTRO PLANAS

El presidente del Gobierno reconoció que estaba al tanto de la situación judicial del titular de Agricultura. Actualmente, el ministro está imputado, si bien parece que está a punto de ser desimputado en un caso de robo de agua en Doñana, porque la Fiscalía no aprecia delito en su actuación y dejará así de estar investigado.

Precisamente, el presidente aludió a que las "explicaciones" del ministro han sido "suficientes" y que, por tanto, "no hay caso", hasta el punto de que la propia Fiscalía ha dicho que no ve que haya implicación de Planas, que no tiene "nada que ver" y que el ministro no tiene "ningún tipo de responsabilidad" sobre lo ocurrido. Por ello, Sánchez se mostró confiado en que "se retire esa investigación", después de destacar que Planas es una persona acredita en España y también a nivel europeo.

Por otra parte, preguntado por la salida del Gobierno de Màxim Huerta a los seis días de ser nombrado tras conocerse tuvo que saldar una deuda con Hacienda, Sánchez reconoció que de haber conocido el litigio que mantuvo con Hacienda, "probablemente no" lo habría nombrado ministro de Cultura.

No obstante, remarcó que eso ya es "pasado" y destacó que hasta ahora, en España, "no ha habido el número de dimisiones que para determinados casos se exigía por parte de la ciudadanía". La moción de censura, concluyó, cambió la política en España y se inicia una "nueva era".