Margallo anuncia que presentará su candidatura para presidir el PP "en las próximas horas"

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo anunció este lunes que presentará su candidatura para presidir el PP "en las próximas horas" con el siguiente objetivo: ser presidente del partido "para ser presidente del Gobierno en dos años".

Así se pronunció Margallo, en una entrevista en La Sexta, en la que explicó que lleva "mucho tiempo pensando en España" e ironizó con su condición de "democristiano" para asegurar que "soy muy dado a la imprenta para que mis adversarios puedan criticar con conocimiento de causa".

Descartó realizar un tándem con Alberto Núñez Feijóo y aseveró que "voy hasta el final. Liderar significa exponer un proyecto. He adquirido compromisos". "Creo que es evidente que Feijóo tiene dudas. Es demasiado tiempo para ver si la piscina tiene agua. Si no, hubiera dado un paso adelante. Si tuviese que apostar, creo que no se presentará", sentenció.

Afirmó que Pablo Casado le parece un "magnífico candidato", si bien se mostró condescendiente con él al espetar que "aunque, como Reagan, no pienso abusar de la inexperiencia y la juventud".

Esbozó su programa para alzarse con la Presidencia de los populares comentando que aspira a "recuperar el procedimiento de la Transición", a reformar la Administración y a convocar a una "comisión de expertos" para eliminar la "sombra de corrupción".

Presumió de que la "discusión es la esencia de la democracia" y lamentó que los militantes del PP "llevan mucho tiempo siendo disciplinados, pero sin pronunciarse", por lo que consideró llegado el momento de "reformar el partido desde dentro". Por último, advirtió de que "la discrepancia debe hacerse en juego limpio. En peleas soy más partidario del florete que del veneno".