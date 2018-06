Laura Escanes explica en Instagram el problema de salud que sufre

Laura Escanes, una de las influencers de moda y mujer de Risto Mejide, es noticia prácticamente todos los días por las publicaciones que cuelga en las redes sociales.

A diario sus post son leídos por miles de personas, y por ello Laura sabe que a la hora de dar explicaciones debe hacerlo a través de este canal.

Tras anunciar la cancelación de la firma de su libro por motivos de salud, Escanes ha querido compartir el motivo con sus followers.

"Lamentándolo mucho (estoy llorando de la rabia y dolor) por un tema de salud y médicos no puedo asistir a la firma de mañana en Valencia. La firma queda pospuesta hasta nueva fecha. Cuando lo sepa os aviso, pero será pronto!!! Tengo muchas ganas de veros y achucharos. Os quiero mucho", escribió.

Horas más tarde ha querido aclarar lo sucedido. Todo se debe a unas llagas en la boca:

"Ya estoy muuuuuuucho mejor. Para los que me preguntáis... me salieron unas cuentas aftas por toda la boca y no podía ni comer ni beber agua. Llevaba casi una semana así y en urgencias no me ayudaron mucho... Luego visité un médico interno y mañana vuelvo otra vez al médico. Cada mes me salen aftas enormes y es un dolor insoportable... ningún medicamento me ayuda ni me sirve. Mañana tengo analíticas para saber la causa. Ojalá den con la solución prontito", ha aclarado.

Sus seguidores, además de enviarle mensajes cariñosos, también le han recomendado médicos y remedios caseros.