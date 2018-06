Iglesias se ofrece a Sánchez a cambio de reformar la ley electoral y 19 medidas sociales

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ofreció este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una "colaboración parlamentaria estrecha que permita al Parlamento ejercer como poder legislativo" si se compromete con una agenda de la que enumeró 20 medidas, incluida la reforma de la ley electoral, para hacerla más proporcional en el reparto de escaños por provincias.

Iglesias comenzó su discurso ante el Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano del partido entre asambleas ciudadanas, recordando que el expresidente del Partido Comunista de Italia Enrico Berlinger ya pidió ante una reunión del Comité Central del partido acabarlo a tiempo para "un asunto central para el proletariado italiano" como era un partido de fútbol, en alusión al España-Portugal del Mundial de Rusia de esta tarde. Él hizo la misma petición a sus compañeros.

Ya hablando de política, dijo que apartar al PP del Gobierno era uno de sus principales objetivos, pero no el principal. "Es el principio, no el final. No nos basta si no se establece una agenda de cambios", proclamó, refiriéndose a los pedidos por el 15-M y el feminismo desde la tesis de que al PP no lo echaron los partidos que sacaron adelante la moción de censura, sino que "le ha echado la calle".

El líder de Podemos presumió de haber sembrado la semilla de esta moción con la que él presentó hace un año y de haberse movido "con habilidad" tras trabajar sus relaciones con otros partidos, "dando los pasos que hacía falta dar para que la mocion no fracasara, aunque el PSOE diera intención de no moverse políticamente lo suficiente".

Ahora que se pueden acabar con los vetos del Gobierno del PP a las leyes aprobadas por la oposición, Iglesias lanzó el guante al nuevo Ejecutivo: "Proponemos al PSOE iniciar una colaboración parlamentaria estrecha que permita al Parlamento ejercer como poder legislativo". Según dijo, "dar por muerta la legislatura sería un error histórico que no nos podemos permitir".

En esa línea, constató que Sánchez debe buscar apoyos parlamentarios, y dijo que Unidos Podemos está dispuesto a dárselos. "Si Sánchez quiere, estamos dispuestos a ser su principal socio de Gobierno", prometió. Pero, aunque en principio dijo que para ello "bastará con que el PSOE cumpla su programa" en materia de agencia social, ecologista, feminista y de cambio democrático, luego le enumeró 20 medidas entre las cuales incluyó la reforma de la Ley electoral para hacer más proporcional el reparto de escaños por provincias, que el PSOE nunca ha querido promover.

Las otras 19 son blindar la subida de las pensiones al IPC, subir las no contributiva, aprobar permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, una ley de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, recuperar el dinero del rescate bancario que las entidades aún no han entregado, derogar "las reformas laborales" (lo que incluye la del Gobierno Zapatero) y la 'Ley mordaza', un salario mínimo de 1.000 euros, reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos contra la subida del alquiler, suprimir los desahucios cuando no haya alternativa habitacional, aprobar la Ley de Vivienda que pide la PAH, hacer de la Sareb una banca pública, eliminar los copagos, revertir los recortes sociales, garantizar la prestación que prevé la Ley de Dependencia, una ley contra la pobreza energétia, derogar el impuesto al sol y cerrar los CIE.

Iglesias terminó dirigiéndose directamente a Sánchez para pedirle que toda la ilusión que ha generado su nombramiento y decisiones como la de acoger a los refugiados del 'Aquarius' "no sea en vano. Para ello, le invitó a colaborar en "un proyecto amplio consensuado y con apoyos parlamentarios suficientes" y le sugirió "que mire a su izquierda", y, sobre todo, por la gente.