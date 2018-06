El mutismo de Pedro Sánchez dos semanas después de convertirse en Presidente del Gobierno

Pedro Sánchez guarda silencio. Sus apariciones públicas tras la moción de censura que le impulsó a La Moncloa son contadas y tan sólo le hemos escuchado un día: cuando anunció la composición de su nuevo Gobierno.

En dos semanas que lleva en el cargo, el presidente sólo se ha dejado retratar en Moncloa por los periodistas gráficos. Lo hizo durante el encuentro que mantuvo esta semana con los agentes sociales en Moncloa y también durante la visita del presidentes de Ucrania y del primer ministro de Irlanda.

Sin embargo, en ninguna de esas ocasiones, Sánchez ha abierto la boca para responder a las preguntas de los periodistas.

Ni tan siquiera la dimisión de un ministro, Màxim Huerta, el nombramiento del sustituto, José Guirao, o la noticia de que su ministro de agricultura está imputado, han conseguido que Pedro Sánchez responde a las preguntas de los periodistas.

Después de criticar en numerosas ocasiones al Partido Popular por no dar la cara, ahora el nuevo presidente del Gobierno parece que no da ejemplo. No así sus ministros, que no hay día que pase sin que estén en alguna radio, periódico o televisión dando explicaciones de sus primeros días en el cargo.

Tras su reunión del jueves con el primer ministro de Irlanda, sólo compareció Leo Varadkar ante la prensa de su país. Los españoles no estuvieron convocados por Moncloa.

El lunes ofrecerá una entrevista en TVE.