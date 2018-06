Alejandro Tiana, nuevo secretario de Estado de Educación

Alejandro Tiana será el nuevo secretario de Estado de Educación, según informó este jueves la Secretaría de Estado de Comunicación.

Alejandro Tiana Ferrer, nacido en Madrid en 1951, es licenciado y doctor en Filosofía y Letras (Pedagogía) por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad era el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde también es catedrático de Teoría e Historia de la Educación desde el año 2001.

Entre otras responsabilidades, ha sido director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2008-2012), secretario general de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia (2004-2008), vicerrector de Evaluación e Innovación de la UNED (1999-2003), director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (1994-1996), director del Centro de Investigación y Documentación Educativa (1989-1994), director del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (1989) y director del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED (1983-1988).

Entre 1999 y 2004 fue 'chairperson' de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Ha trabajado con diversas organizaciones internacionales, como Unesco, OCDE, Banco Mundial, OEI y Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros cargos.

Es autor o coautor de 20 libros y más de 200 artículos o capítulos de libros sobre diversos temas relativos a la historia de los sistemas educativos contemporáneos, educación comparada, política educativa o evaluación de los sistemas educativos. Ha colaborado en 15 proyectos de investigación subvencionados, ha dirigido 16 tesis doctorales y pertenece a los comités editoriales de 20 revistas españolas y extranjeras. Está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.