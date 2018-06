La noticia sobre la condena al exministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta por fraude a Hacienda precipitó este miércoles su salida del Gobierno de Pedro Sánchez, convirtiéndose en el ministro que menos ha durado en Democracia.

A última hora de la tarde se conocía su sustituto: Se trata del filólogo José Guirao Cabrera, nacido en Almería en 1959.

Actualmente, Guirao era el director general de la Fundación Montemadrid, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida y la inclusión de personas en dificultad social. Además fue director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y de La Casa Encendida.

Sin embargo, Guirao no está exento de la polémica. Según publica 'Voz Populi', el nuevo ministro no estuvo por la labor de que se investigara el escándalo de las tarjetas black que afectó a la cúpula de Caja Madrid.

La Fundación Motemadrid, dirigida por el ahora ministro, fue cuestionada durante la instrucción y el juicio por la decisión de no personarse y no reclamar los 12 millones que fueron defraudados durante los años previos a la fusión con Bankia. Según el citado medio, esto estuvo a punto de hacer peligrar el proceso. Los acusados de las 'black' usaron la ausencia de la Fundación Montemadrid en el juicio como argumento para ser absueltos. El tribunal no compró este argumento de los ya condenadosEL MINISTRO ANIMALISTA

El nuevo ministro de Cultura deberá encargarse, entre otros muchos asuntos, de lidiar con los taurinos. Sin embargo, no lo va a tener nada fácil porque Guirao es un defensor de los animales. Hasta tal punto que, durante una conferencia en 'La Casa Encendida', llegó a decir que "hay que empezar a considerar a los animales iguales a los humanos en todo, en inteligencia, en sensibilidad, tienen derecho a la vida".