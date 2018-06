Ciudadanos afirma que la condena a Urdangarin certifica que en España hay justicia

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, afirmó este miércoles que la sentencia del 'caso Nóos' que condena a Iñaki Urdangarin a casi seis años de prisión "certifica que en España hay justicia".

Villacís destacó que "no en muchos países se encausa a personajes de esa relevancia, que además acaban pagando por lo que han hecho". Apuntó que respeta las decisiones judiciales porque los políticos "no estamos para juzgar", pero remarcó que esta sentencia "deja en un buen lugar" a la justicia española.

De este modo, la portavoz de Ciudadanos en el consistorio madrileño, remarcó que podemos creer en la justicia de España, aunque "hay cosas que podemos mejorar respecto a la independencia de las instituciones".

NUEVA FISCAL GENERAL

Respecto al nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, indicó que ellos siempre han peleado por la independencia de los órganos judiciales y también de los fiscales. En este sentido, comentó que es "fundamental" en un Estado de Derecho que haya división de poderes. "No nos gusta que sea a dedo, no porque no nos guste Segarra, sino que no nos gusta este sistema".

A este respecto, "cuando te debes a alguien que te ha señalado, pierdes independencia". Por ello, Villacís demandó que deben ser los jueces los que elijan a los jueces y los fiscales los que elijan a los fiscales. Por este motivo, pidió "que no haya manos políticas nombrando a quienes luego les van a tener que juzgar". "Es una cuestión básica", concluyó Villacís.