Pedro Sánchez obliga a Màxim Huerta a dejar de ser ministro

Desde el Ejecutivo entienden el ruido mediático de esta situación y remarcan que no se trata de una condena sino que el Huertas asumió que tenía que pagar una detinada cantidad al fisco tras un cambio legislativo pero, al no estar de acuerdo con la interpretación, presentó el recurso que finalmente no ha ganado y que le lleva incluso a abonar las costas.

Servimedia 13 de junio de 2018