El ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, descarta dimitir después de que se haya conocido que defraudó a Hacienda casi 220.000 euros durante su etapa como presentador de 'El Programa de Ana Rosa'.

Sin embargo, varios mensajes colgados en el pasado por el propio ministro en la red social Twitter, dejan claro que Huerta fue muy contundente a la hora de pedir otras dimisiones

No me gusta que dimitan. Me gusta que los destituyan. Dimitir implica dignidad. #Asísí