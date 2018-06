PP y Podemos piden la dimisión del ministro Huerta tras conocer que fue condenado por defraudar a Hacienda

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, subrayó este miércoles que, si el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, trató de defraudar a Hacienda, ?€tiene que dimitir?€, y si no lo hace, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le tiene que destituir.

En declaraciones en el Congreso de los Diputados antes de la reunión del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, Iglesias dijo estar convencido de que Sánchez ?€es consciente de que su gobierno es consecuencia de una moción de censura contra la corrupción?€ y por tanto ?€tarde o temprano?€ cesará a Huerta.

No vamos a alentar comportamientos que recuerdan al gobierno del PP?€, dijo el líder de Podemos. Y después: ?€España no se puede permitir que el Gobierno tenga ministros reprobados?€.

No vamos a permitir comportamientos que nos recuerden al Partido Popular. Un condenado por defraudar a Hacienda no puede ser ministro. Un Gobierno surgido de una moción contra la corrupción no se lo puede permitir. Màxim Huerta debe dimitir o ser destituido. pic.twitter.com/pYNza0BbHx