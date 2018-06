Una concejala del Partido Popular justifica los servicios de prostitución para "feos" y "discapacitados"

Durante la última sesión del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pinto, celebrada el pasado 31 de mayo, la concejala de Partido Popular, Rosa María Ganso, votó en contra de una propuesta del PSOE para elaborar una ordenanza que regulase la prostitución en la localidad, como ya hiciera en Madrid capital.

Para justificar su decisión, la concejala aseguró: "hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio"; "hay personas que en la vida han nacido feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios" y "no somos todos rubios, guapos y bonitos".

Una concejala del PP de Pinto justifica la prostitución como un servicio para los "feos" y los "discapacitados" 😔 pic.twitter.com/smhpz2VzfK Podemos Pinto (@PodemosPinto) June 12, 2018

Podemos y Ciudadanos se abstuvieron y el PP votó en contra.