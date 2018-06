El buque Aquarius viaja ya rumbo al puerto de Valencia

Esta pasada noche, el buque Aquarius, apoyado por el 'Dattilo' y el 'Orione', otros dos barcos, viajan ya rumbo al puerto de Valencia, según ha confirmado la ONG francesa SOS Méditerranée.

🔴 UPDATE #Aquarius has set sail to #Valencia at 21h00 as have the #Dattilo and #Orione, all three ships carrying the 630 people rescued 72 hours ago.